«Спартак» победил «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Спартак» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
За московскую команду забросили Шейн Принц, Александр Хохлачев и дублем отметился Андрей Локтионов.
В составе «Магнитки» отличились Филипп Майлле и Николай Голдобин.
«Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице «Запада», набрав 64 очка за 66 матчей. Москвичи отстают от минского «Динамо», которое идет на 8-м месте, на 1 очко.
«Металлург» занимает 6-е место на «Востоке» с 79 очками за 65 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы: Майе — 22 (Лайпсик, Никонцев), 9:15 — 0:1. Локтионов — 14 (мен., Цыплаков), 16:50 — 1:1. Принс — 17 (Хохлачев, Вароне), 50:41 — 2:1. Голдобин — 17 (Яковлев), 53:17 — 2:2. Хохлачев — 19 (Принс), 54:15 — 3:2. Локтионов — 15 (п.в., Кин), 59:24 — 4:2.
Вратари: Рибар — Паскуале (Кошечкин, 20:00, 58:04 — 58:25, 58:29 — 59:24).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (15+6+10) — 31 (9+6+16).
Судьи: Гашилов, Наумов.
20 февраля. Москва. Мегаспорт.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|21.02
|19:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
|21.02
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -