Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

25 января на «Мегаспорт Арене» «Спартак» принял «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра закончилась победой красно-белых — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
В Великобритании планируют захоронить радиоактивные запасы плутония
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
СМИ указали на необходимость Запада разморозить активы РФ для начала переговоров
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ливо забросил 10-ю шайбу в пяти матчах
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 50 38 12 78
2 Спартак 47 28 19 62
3 ЦСКА 47 27 20 62
4 Северсталь 48 30 18 61
5 Динамо М 47 29 18 61
6 СКА 47 26 21 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 47 22 25 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 47 14 33 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 47 31 16 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 49 21 28 51
8 Сибирь 48 21 27 49
9 Лада 46 18 28 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 49 12 37 29
12 Барыс 49 10 39 26
Результаты / календарь
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
25.01 14:00
Спартак – Локомотив
 4 : 2
25.01 14:00
Трактор – Адмирал
 3 : 2 Б
25.01 14:00
Витязь – Куньлунь РС
 1 : 2
25.01 14:30
Металлург Мг – Амур
 2 : 3 ОТ
25.01 17:00
Торпедо – Динамо М
 - : -
25.01 17:00
СКА – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости