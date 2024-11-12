«Спартак» — «Локомотив»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Спартак» и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 12 ноября. Матч пройдет на льду арены «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30.
Трансляцию игры «Спартак» — «Локомотив» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в прямом эфире можно смотреть на каналах «Матч ТВ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.
В Ярославле матч в Москве будет транслировать местный канал «Первый ярославский».
Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Локомотив» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
В этом сезоне КХЛ-2024/25 «Спартак» провел 24 матча и набрал 35 очков, у лидирующего в Западной конференции «Локомотива» — 26 игр и 46 очков.
Предыдущим соперником спартаковцев был «Куньлунь» (5:1). Ярославцы перед выездом в Москву на своей площадке обыграли «Ак Барс» (2:1).
Матч «Спартак» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|35
|3
|СКА
|26
|15
|11
|32
|4
|Северсталь
|23
|15
|8
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Лада
|23
|10
|13
|23
|9
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|24
|6
|18
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|12.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|- : -
|12.11
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -