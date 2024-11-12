«Спартак» встретится с «Локомотивом» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 12 ноября. Матч пройдет на льду арены «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30.

Трансляцию игры «Спартак» — «Локомотив» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в прямом эфире можно смотреть на каналах «Матч ТВ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

В Ярославле матч в Москве будет транслировать местный канал «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Локомотив» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ-2024/25 «Спартак» провел 24 матча и набрал 35 очков, у лидирующего в Западной конференции «Локомотива» — 26 игр и 46 очков.

Предыдущим соперником спартаковцев был «Куньлунь» (5:1). Ярославцы перед выездом в Москву на своей площадке обыграли «Ак Барс» (2:1).

Матч «Спартак» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс