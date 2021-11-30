«Локомотив» победил «Спартак» в серии буллитов
21:59
«Локомотив» одолел «Спартак» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии буллитов точнее были ярославцы.
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«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Каюмов — 10 (Анисимов, Коршков), 1:25 — 0:1. Виртанен — 9 (Лехтеря, Хед), 3:32 — 1:1.
Победный буллит: Анисимов.
Вратари: Красиков — Исаев.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 27 (12+5+8+2) — 29 (9+5+9+6).
Судьи: Морозов, Франо.
30 ноября. Москва. Мегаспорт.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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