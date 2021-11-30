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«Локомотив» победил «Спартак» в серии буллитов

21:59
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«Локомотив» одолел «Спартак» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии буллитов точнее были ярославцы.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Каюмов — 10 (Анисимов, Коршков), 1:25 — 0:1. Виртанен — 9 (Лехтеря, Хед), 3:32 — 1:1.

Победный буллит: Анисимов.

Вратари: Красиков — Исаев.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (12+5+8+2) — 29 (9+5+9+6).

Судьи: Морозов, Франо.

30 ноября. Москва. Мегаспорт.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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