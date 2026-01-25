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25 января, 19:30

«Локомотив» в овертайме обыграл «Спартак»

Сергей Ярошенко
Игроки «Локомотива» празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» на выезде обыграл «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У гостей по 2 очка набрали Артур Каюмов (1+1) и Максим Березкин (1+1). Победную шайбу в овертайме забросил Фрэз Байрон.

У хозяев отличились Никита Коростелев и Даниил Гутик.

«Локомотив» набрал 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 56 очками — на седьмой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
25 января, 17:00. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Локомотив
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