«Спартак» отыгрался с 0:2 и победил «Локомотив»
«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ одержал волевую победу над «Локомотивом» (4:2). Нападающий красно-белых Александр Пашин набрал 3 (2+1) очка.
Ярославцы во второй раз в сезоне проиграли два встречи подряд.
«Спартак» (62 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» (78) — на первой строчке.
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«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Голы: Фрэз — 8 (Кирьянов, Паник), 4:23 — 0:1. Кирьянов — 4 (Фрэз), 16:36 — 0:2. Пашин — 10 (Галимов), 28:38 — 1:2. Пашин — 11 (Голдобин, Морозов), 35:33 — 2:2. Галимов — 8 (Рубцов, Пашин), 49:44 — 3:2. Миронов — 7 (бол., Филин, Рубцов), 57:57 — 4:2.
Вратари: Загидулин — Мельничук.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 27 (9+12+6) — 34 (12+10+12).
Судьи: Беляев, Юдаков.
25 января. Москва. Мегаспорт. 9680 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|50
|38
|12
|78
|2
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|3
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|4
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|5
|Динамо М
|47
|29
|18
|61
|6
|СКА
|47
|26
|21
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|47
|22
|25
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|47
|31
|16
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|49
|9
|Лада
|46
|18
|28
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|48
|11
|37
|27
|12
|Барыс
|49
|10
|39
|26
|25.01
|14:00
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Спартак – Локомотив
|4 : 2
|25.01
|14:00
|
Трактор – Адмирал
|3 : 2 Б
|25.01
|14:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|1 : 2
|25.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|25.01
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|25.01
|17:00
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -