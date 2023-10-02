«Локомотив» обыграл «Спартак» на выезде и вышел на первое место в Западной конференции

«Локомотив» обыграл «Спартак» на выезде в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

У ярославцев забросили Андрей Сергеев, Артур Каюмов, Георгий Иванов и Сергей Андронов. У москвичей отличились Джоуи Кин и Шейн Принс.

«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции с 20 очками в 13 матчах. «Спартак» идет на пятой строчке с 16 очками в 14 играх.

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«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Голы: Кин — 1 (Порядин, Морозов), 4:18 — 1:0. Сергеев — 3 (Лихачев, Андронов), 35:52 — 1:1. Каюмов — 5 (Березкин, Елесин), 51:11 — 1:2. Иванов — 4 (Лихачев, Тесанов), 54:56 — 1:3. Принс — 6 (Вишневский), 59:50 — 2:3. Андронов — 2, 59:54 — 2:4.

Вратари: Сковронский — Исаев.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (10+6+11) — 33 (6+17+10).

Судьи: Раминг, Ромасько.

2 октября. Москва. Мегаспорт. 4211 зрителей