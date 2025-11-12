Хоккей
12 ноября, 16:45

«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в чемпионате КХЛ 12 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Спартак», Telegram

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Локомотив

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Локомотив» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Москве покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также жители Ярославля смогут посмотреть игру на местном канале «Первый ярославский».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 24 матча, набрал 29 очков и перед этим игровым днем занимал шестое место на «Западе», предыдущим соперником красно-белых была «Сибирь» (6:3). У обладателя Кубка Гагарина «Локомотива» — 25 игр, 36 очков и первая строчка в конференции, в понедельник железнодорожники уступили «Торпедо» (1:2).

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
«Динамо» Минск — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

Радулов пропустит матч со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 27 13 14 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 25 15 10 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА 3 : 2
14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
Все результаты / календарь

