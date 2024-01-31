«Спартак» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 31 января и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»