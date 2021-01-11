«Спартак» вырвал победу у «Локомотива» в третьем периоде

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи уступали перед началом третьего периода со счетом 1:3, но на последних минутах не только сравняли счет, но и забросили победную шайбу — 4:3.

Автором решающего гола стал форвард Сергей Широков.

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«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Голы: Петерссон — 10 (Осипов, Коршков), 12:14 — 0:1. Дарьин — 2 (Ландер), 15:51 — 0:2. Никонцев — 7 (Федоров), 21:23 — 1:2. Осипов — 5 (Петерссон, Ткачев), 32:08 — 1:3. Талалуев — 9 (бол., Цыплаков, Федоров), 47:56 — 2:3. Кулик — 2, 57:31 — 3:3. Широков — 18, 58:34 — 4:3.

Вратари: Гудачек — Паскуале (58:34).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 38 (16+10+12) — 25 (11+11+3).

Судьи: Сергеев, Хрибик.

11 января. Москва. «ЦСКА Арена». 2663 зрителя.