«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком»
«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
После первого периода ярославцы проигрывали со счетом 0:2. В составе красно-белых голы забили нападающие Шейн Принс и Александра Хохлачев.
Но потом «Локо» переломил ход встречи и забил три гола: отличились защитники Александр Елесин, а также нападающие Максим Шалунов и Максим Березкин.
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«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Голы: Принс — 9 (Хохлачев), 11:03 — 1:0. Хохлачев — 11 (Егоров, Рибар), 18:59 — 2:0. Елесин — 4 (Алексеев), 28:11 — 2:1. Шалунов — 15 (Черепанов, Коршков), 48:19 — 2:2. Березкин — 4 (Тесанов), 57:19 — 2:3.
Вратари: Рибар (59:38) — Исаев.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 30 (7+12+11) — 31 (10+9+12).
Судьи: Оленин, Раводин.
6 декабря. Москва. Мегаспорт.
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