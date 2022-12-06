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Сегодня, 21:48

«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

После первого периода ярославцы проигрывали со счетом 0:2. В составе красно-белых голы забили нападающие Шейн Принс и Александра Хохлачев.

Но потом «Локо» переломил ход встречи и забил три гола: отличились защитники Александр Елесин, а также нападающие Максим Шалунов и Максим Березкин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Принс — 9 (Хохлачев), 11:03 — 1:0. Хохлачев — 11 (Егоров, Рибар), 18:59 — 2:0. Елесин — 4 (Алексеев), 28:11 — 2:1. Шалунов — 15 (Черепанов, Коршков), 48:19 — 2:2. Березкин — 4 (Тесанов), 57:19 — 2:3.

Вратари: Рибар (59:38) — Исаев.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (7+12+11) — 31 (10+9+12).

Судьи: Оленин, Раводин.

6 декабря. Москва. Мегаспорт.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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