«Спартак» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» победил «Куньлунь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. Встреча прошла 17 января и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.