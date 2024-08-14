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Сегодня, 15:18

«Куньлунь» обыграл «Спартак» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» проиграл «Куньлуню» в товарищеском матче — 1:4. Встреча прошла на арене «Пересвет».

За китайский клуб забили Цзян Фу, Томаш Юрчо, Адам Кленденинг и Брэндон Йип. Единственную шайбу за красно-белых забросил Герман Рубцов.

Также по окончании матча команды били буллиты, но ни один не был реализован — 0:0.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: С. Фу — 2, 18:30 — 0:1. Юрчо — 1, 32:17 — 0:2. Кленденинг — 1, 32:30 — 0:3. Рубцов — 1, 49:37 — 1:3. Йип — 1, 50:30 — 1:4.

Вратари: Куликов — Волков.

14 августа. Пересвет. Ледовая арена «Пересвет».

Хоккей
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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