"Спартак" и Гудачек договорились о продлении контракта

"Спартак" договорился о продлении контракта с голкипером Юлиусом Гудачеком. Соглашение с 30-летним словаком будет рассчитано еще на два года.

- Пока контракт официально не подписан, но Гудачек провел переговоры, есть договоренность со "Спартаком" о продлении контракта на два года, - приводит ТАСС слова агента вратаря Юрия Николаева.

Гудачек перешел в "Спартак" в мае 2018 года. Он провел 51 матч за красно-белых в текущем сезоне, пропустив 111 шайб.

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