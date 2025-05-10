«Спартак» готов расстаться с Голдобиным

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» рассматривает варианты с обменом или продажей лучшего бомбардира команды Николая Голдобина.

В этом сезоне 29-летний нападающий набрал 55 (21+34) очков в регулярном чемпионате и еще 12 (3+9) — в плей-офф.

Голдобин перешел в «Спартак» из «Металлурга» летом 2023 года.

«Спартак» в этом розыгрыше Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву» в серии второго раунда со счетом 3-4.