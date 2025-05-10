Хоккей
10 мая, 14:30

«Спартак» готов расстаться с Голдобиным

Михаил Зислис
Обозреватель
Николай Голдобин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» рассматривает варианты с обменом или продажей лучшего бомбардира команды Николая Голдобина.

В этом сезоне 29-летний нападающий набрал 55 (21+34) очков в регулярном чемпионате и еще 12 (3+9) — в плей-офф.

Голдобин перешел в «Спартак» из «Металлурга» летом 2023 года.

«Спартак» в этом розыгрыше Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву» в серии второго раунда со счетом 3-4.

Николай Голдобин
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 555 555

    Шестая игра в Москве с Салаватом.Только что проигран овер-тайм. все игроки опустив головы в раздевалку поехали,а Голдобин ручкой махал кому-то на трибуне. Вот его отношение к команде. Ни верите,в инете посмотрите. Как сейчас перед глазами это момент.

    10.05.2025

  • Александр Максаков

    Голдобин - еще раньше хотел перейти .

    10.05.2025

  • Волейболюга

    Если правда, то не очень хорошо. Этот год был для него не очень. Следующий мог стать прорывом. А так... играть некому. Надо человек пять покупать.

    10.05.2025

  • spartsmen

    Видимо, заколебал капризами...

    10.05.2025

  • Vadson

    ждем статью о продаже Михаила Зислиса в анальное рабство.... реально не в себе надо быть, чтобы такие желтые истории писать

    10.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Один ответ: чтобы СЭ об этом сначала сообщил, а потом несколько дней опровергал.

    10.05.2025

  • петя

    А кто же забивать будет?!

    10.05.2025

  • fell62

    опередил )))

    10.05.2025

  • Павел Леонидович

    ха! даже тут этот дармоед надоел)

    10.05.2025

  • wam

    Надо преде всего расстаться с Жамновым. Это не тренер для Спартака.

    10.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    А чем все так не довольны? Вы же хотели чтобы физрук продолжал тренировать. Это только его решение

    10.05.2025

  • Aleks1962

    Миша, с чьей подачи наброс на наши ворота и явно не шайбы?

    10.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Хорошо бред писать???

    10.05.2025

  • Т80БВМ

    А "С-Э" не рассматривает варианты "продажи" некоторых своих обозревателей и спецкоров?

    10.05.2025

  • Nik-55

    Один вопрос: " Зачем???"

    10.05.2025

