После подписания контракта со "Спартаком" Олег Знарок ответил на вопросы пресс-службы красно-белых. Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме "1+1"

– Вы не скрывали в последнее время, что хотели бы вернуться к серьезной практической работе.

– Да, я хотел вернуться, так как год не работал. Хоккей – моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване.

– Каким вы хотели бы видеть состав "Спартака"?

– Каким я бы хотел его видеть – это одно, а что мы можем себе позволить – это другое. Я благодарен руководству клуба и генеральному менеджеру Алексею Жамнову за предложение возглавить "Спартак", мы вместе засучив рукава приступаем к работе.

– Хорошо вас зная, мы можем предположить, что просто выход в плей-офф вас не удовлетворит.

​– Любой тренер вам скажет, что надо добиваться максимальных целей. Но в любом случае, первая задача – это выход в плей-офф, а дальше поступательно надо подниматься.

– Сейчас вместе с Алексеем Жамновым вы будете обсуждать кандидатуру каждого хоккеиста?

– Да, мы уже начали это делать. Мы должны будем создать боевую команду, которая будет стремиться к большим целям.

– Если коротко, "Спартак" для вас – новый вызов?

​– Совершенно верно. Это новый вызов для меня.