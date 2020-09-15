«Спартак» дома уступил «Трактору»

«Трактор» обыграл «Спартак» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Виталий Кравцов и Ник Бэйлен. У хозяев забил Роман Любимов.

«Трактор» набрал пять очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Спартака» столько же очков и шестая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кравцов — 3 (Седлак), 9:34 — 0:1. Бэйлен — 1 (Гика), 25:08 — 0:2. Любимов — 1 (бол., Рылов, Ганзл), 48:38 — 1:2.

Вратари: Беспалов (58:51) — Федотов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (11+11+20) — 26 (8+14+4).

Судьи: Лаврентьев, Сидоренко.

15 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».