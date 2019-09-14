«Спартак» дома уступил «Сочи», потерпев пятое поражение в семи матчах

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» (0:1). Единственную шайбу забросил нападающий Андрей Алтыбармакян.

Для красно-белых это пятое поражение в 7 встречах на старте сезона.

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«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Алтыбармакян — 2 (бол., Лугин, Точицкий), 26:26 — 0:1.

Вратари: Хомченко (59:25) — Шикин.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 36 (9+10+17) — 20 (4+11+5).

Судьи: Гашилов, Хрибик.

14 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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