«Спартак» дома проиграл «Сибири»

«Спартак» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сибири» (1:2). Для красно-белых это поражение стало третьим подряд, новосибирская команда прервала 2-матчевую серию поражений.

Отметим, что до этого матча «Сибирь» проиграла «Спартаку» последние три встречи в Москве с общей разницей шайб 1-13.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Федоров — 4, 22:44 — 1:0. Чесалин — 2 (Комаров), 41:51 — 1:1. Шаров — 4 (Йокипакка), 51:17 — 1:2.

Вратари: Гудачек (58:35) — Красиков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (12+14+4) — 26 (6+10+10).

Судьи: Хрибик, Цыплаков.

16 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

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