"Спартак" дома обыграл "Сочи" и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

"Спартак" выиграл у "Сочи" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и вышел в плей-офф.

В составе победителей отличились Илья Талалуев, Александр Хохлачев и Анатолий Никонцев. У гостей гол в активе Никиты Точицкого.

"Спартак" набрал 64 очка и занимает шестое место в Западной конференции. У "Сочи" 56 очков и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Сочи"- 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Талалуев - 3 (Федоров), 5:39 - 1:0. Точицкий - 5 (Бакош, Коллинс), 12:02 - 1:1. Хохлачев - 18 (Кулик, Федоров), 15:57 - 2:1. Никонцев - 17 (бол., Григорьев, Хохлачев), 51:27 - 3:1.

Вратари: Гудачек - Шикин (59:06).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 25 (5+15+5) - 22 (8+5+9).

Судьи: Сергеев, Сидоренко.

5 февраля. Москва. "ЦСКА Арена". 9726 зрителей.

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