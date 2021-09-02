Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» дома обыграл «Адмирал»

21:49
Теги:

«Спартак» победил «Адмирал» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Александр Хохлачев, Эмиль Петтерссон, Йори Лехтеря и Тим Хед. У гостей забил Рихардс Букартс.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Хохлачев — 1 (Никишин), 20:31 — 1:0. Петтерссон — 1 (бол., Брынцев, Широков), 30:06 — 2:0. Лехтеря — 1 (Ержабек, Широков), 49:02 — 3:0. Хед — 1 (бол., Лехтеря), 50:17 — 4:0. Букартс — 1 (бол., Шулак, Вл. Ушенин), 56:00 — 4:1.

Вратари: Красиков — Налимов.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 23 (9+5+9) — 22 (8+5+9).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

2 сентября. Москва. Арена «Мегаспорт».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Фото: МакSим привела младшую дочь в школу после болезни
Карпин оценил результат игры сборной России против команды Хорватии
Мужчину обезглавили на месте убийства полицейского и оставили записку
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
3
Офсайд