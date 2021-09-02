«Спартак» дома обыграл «Адмирал»
21:49
«Спартак» победил «Адмирал» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Александр Хохлачев, Эмиль Петтерссон, Йори Лехтеря и Тим Хед. У гостей забил Рихардс Букартс.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Хохлачев — 1 (Никишин), 20:31 — 1:0. Петтерссон — 1 (бол., Брынцев, Широков), 30:06 — 2:0. Лехтеря — 1 (Ержабек, Широков), 49:02 — 3:0. Хед — 1 (бол., Лехтеря), 50:17 — 4:0. Букартс — 1 (бол., Шулак, Вл. Ушенин), 56:00 — 4:1.
Вратари: Красиков — Налимов.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 23 (9+5+9) — 22 (8+5+9).
Судьи: Ансонс, Одиньш.
2 сентября. Москва. Арена «Мегаспорт».
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