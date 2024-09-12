«Спартак» — «Динамо»: трансляция матча КХЛ начнется в 19.30
Матч «Спартака» и «Динамо» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 пройдет в четверг, 12 сентября. Игра состоится на льду арены «Мегаспорт». Начало — в 19.30 по московскому времени. Трансляция игры начнется на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ в 19.30 мск.
Также по платной подписке все матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск», а «Okko Спорт» — встречи из прямого эфира «Матч ТВ». Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Всего «Спартак» и «Динамо» между собой сыграли 82 матча. Разница шайб — 253-207 в пользу динамовцев. В последних десяти встречах семь побед одержали спартаковцы, три победы за бело-голубыми.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|3
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|4
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|5
|Амур
|4
|2
|2
|4
|6
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|Витязь
|4
|2
|2
|4
|7
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|8
|СКА
|3
|1
|2
|3
|9
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|12.09
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|12.09
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|12.09
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|12.09
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Трактор
|- : -
|12.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -