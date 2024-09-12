Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:20

«Спартак» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Спартак» сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 12 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Гусев (ХК «Динамо»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» в домашнем матче сыграет с московским «Динамо» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 в четверг, 12 сентября. Встреча состоится в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию дерби бесплатно покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. По платной подписке все матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск», а «Okko Спорт» — встречи из прямого эфира «Матч ТВ».

Красно-белые провели в регулярном чемпионате КХЛ три матча, после которых занимают второе место в Западной конференции с пятью очками. Динамовцы набрали два очка в трех матчах и располагаются на 10-й строчке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Роман Костомаров запустил свое шоу на Rutube
Умер журналист Николай Сванидзе
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 4 3 1 7
2 Сал. Юлаев 3 3 0 6
3 Автомобилист 4 2 2 4
4 Нефтехимик 3 2 1 4
5 Амур 4 2 2 4
6 Трактор 3 1 2 3
7 Адмирал 3 1 2 3
8 Лада 3 1 2 2
9 Металлург Мг 3 1 2 2
10 Ак Барс 3 1 2 2
11 Барыс 3 0 3 1
12 Сибирь 3 0 3 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 3 3 0 6
2 Спартак 3 2 1 5
3 ЦСКА 3 2 1 4
4 Динамо Мн 3 2 1 4
5 Северсталь 3 2 1 4
6 Витязь 4 2 2 4
7 Куньлунь РС 3 2 1 4
8 СКА 3 1 2 3
9 Торпедо 3 1 2 3
10 Динамо М 3 1 2 2
11 Сочи 2 1 1 2
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
12.09 19:00
Нефтехимик – Металлург Мг
 - : -
12.09 19:00
Северсталь – Сибирь
 - : -
12.09 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
12.09 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
12.09 19:30
СКА – Трактор
 - : -
12.09 19:30
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости