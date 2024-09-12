«Спартак» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Спартак» одержал третью подряд победу в дерби.

Красно-белые набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение в четырех матчах сезона — 2 очка и 10-я строчка таблицы «Запада».