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Сегодня, 22:34

«Спартак» по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы

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«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы — 4:3 (Б).

В составе красно-белых шайбы забросили Даниил Иванов, Шейн Принс, Павел Порядин. Победный буллит реализовал Герман Рубцов. У бело-голубых отличились Артем Михеев и Седрик Пакетт (дубль).

В следующем матче команды сыграют против «Автомобилиста»: «Спартак» — 31 августа, а «Динамо» — 30 августа.

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«Спартак» (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Михеев — 2, 5:44 — 0:1. Иванов — 1 (Беляев), 16:16 — 1:1. Принс — 2 (Локтионов), 25:47 — 2:1. Пакетт — 1 (Готовец, Адамчук), 37:08 — 2:2. Пакетт — 2 (бол., Уил, Гусев), 50:34 — 2:3. Порядин — 2, 54:04 — 3:3.

Победный буллит: Рубцов.

Вратари: Рибар — Миска.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 22 (10+5+4+3) — 45 (11+14+14+6).

Судьи: Гамалей, Лазарев.

29 августа. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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