«Спартак» — минское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ
«Спартак» на своем льду победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
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|Автомобилист
|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|9
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|5
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|3
|1
|2
|3
|7
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
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14.09
|9.09
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|4 : 1
|9.09
|17:00
|
Барыс – Амур
|1 : 5
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Автомобилист
|3 : 1
|9.09
|19:00
|
Витязь – Сочи
|5 : 4
|9.09
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|5 : 2
|9.09
|19:30
|
Локомотив – СКА
|2 : 0
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