«Спартак» одержал победу над минским «Динамо», отыгравшись с 0:2
«Спартак» на своем льду победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.
После первого периода минчане вели в счете 2:0 — голы забили Диллон Дюбе и Роман Горбунов. В последующих двух 20-минутках красно-белые забросили пять шайб подряд. У московской команды отличились Адам Ружичка, Павел Порядин и Михаил Мальцев, оформивший хет-трик.
«Спартак» набрал 5 очков после трех игр и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (2 балла) опустилось на 9-ю позицию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
Голы: Дюбе — 1 (Шипачев, Гросс), 7:37 — 0:1. Горбунов — 1 (бол., Уэлле), 12:39 — 0:2. Мальцев — 1 (бол., Вишневский, Миронов), 24:49 — 1:2. Мальцев — 2 (Ружичка), 32:50 — 2:2. Ружичка — 1 (Пашин), 36:57 — 3:2. Порядин — 2 (Морозов), 37:47 — 4:2. Мальцев — 3 (Морозов, Савиков), 43:26 — 5:2.
Вратари: Рибар — Кареев.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 36 (10+17+9) — 23 (7+3+13).
Судьи: Белов, Оскирко.
9 сентября. Москва. Мегаспорт.
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