Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:49

«Спартак» одержал победу над минским «Динамо», отыгравшись с 0:2

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Спартак» одержал победу над минским «Динамо» (5:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на своем льду победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.

После первого периода минчане вели в счете 2:0 — голы забили Диллон Дюбе и Роман Горбунов. В последующих двух 20-минутках красно-белые забросили пять шайб подряд. У московской команды отличились Адам Ружичка, Павел Порядин и Михаил Мальцев, оформивший хет-трик.

«Спартак» набрал 5 очков после трех игр и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (2 балла) опустилось на 9-ю позицию.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

Голы: Дюбе — 1 (Шипачев, Гросс), 7:37 — 0:1. Горбунов — 1 (бол., Уэлле), 12:39 — 0:2. Мальцев — 1 (бол., Вишневский, Миронов), 24:49 — 1:2. Мальцев — 2 (Ружичка), 32:50 — 2:2. Ружичка — 1 (Пашин), 36:57 — 3:2. Порядин — 2 (Морозов), 37:47 — 4:2. Мальцев — 3 (Морозов, Савиков), 43:26 — 5:2.

Вратари: Рибар — Кареев.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (10+17+9) — 23 (7+3+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

9 сентября. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Россияне Бетербиев и Бивол проведут бой 12 октября в Эр-Рияде
Звезды КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 3 3 0 6
2 Автомобилист 3 2 1 4
3 Нефтехимик 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 2 2 0 4
5 Трактор 3 1 2 3
6 Адмирал 3 1 2 3
7 Амур 3 1 2 2
8 Металлург Мг 3 1 2 2
9 Ак Барс 3 1 2 2
10 Барыс 3 0 3 1
11 Сибирь 2 0 2 0
12 Лада 2 0 2 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 3 3 0 6
2 Спартак 3 2 1 5
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Витязь 3 2 1 4
5 Куньлунь РС 3 2 1 4
6 СКА 3 1 2 3
7 Торпедо 3 1 2 3
8 ЦСКА 2 1 1 2
9 Динамо Мн 2 1 1 2
10 Динамо М 2 1 1 2
11 Сочи 2 1 1 2
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
9.09 16:30
Авангард – Ак Барс
 4 : 1
9.09 17:00
Барыс – Амур
 1 : 5
9.09 19:00
Торпедо – Автомобилист
 3 : 1
9.09 19:00
Витязь – Сочи
 5 : 4
9.09 19:30
Спартак – Динамо Мн
 5 : 2
9.09 19:30
Локомотив – СКА
 2 : 0
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости