«Спартак» — «Динамо» Минск: трансляция матча КХЛ онлайн

«Спартак» на своем льду примет минское «Динамо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Спартак» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча москвичей и минчан в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Белоруссии транслировать матч будет телеканал «Беларусь 5».

Красно-белые начали сезон с победы над «Сочи» — 4:3.

Матч «Спартак» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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