«Спартак» — «Динамо» Минск: трансляция матча КХЛ онлайн
«Спартак» на своем льду примет минское «Динамо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями игры «Спартак» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию матча москвичей и минчан в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Белоруссии транслировать матч будет телеканал «Беларусь 5».
Красно-белые начали сезон с победы над «Сочи» — 4:3.
Матч «Спартак» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|10
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|4 : 1
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -