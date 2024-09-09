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Сегодня, 17:30

«Спартак» — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча КХЛ

Трансляция матча «Спартак» — «Динамо» Минск начнется в 19.20
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спартак» сыграет с минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 9 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ», трансляция начнется за 10 минут до игры. Встречу также будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Основные события игры «Спартак» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

На старте регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» победил ЦСКА (4:2) и проиграл «Сочи» (1:2Б). Динамовцы в первом матче сезона уступили «Адмиралу» (3:7), а затем обыграли «Амур» (3:0).

В сезоне-2023/24 «Спартак» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, «Динамо» завершило выступление в плей-офф в первом раунде.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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