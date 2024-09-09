«Спартак» — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча КХЛ
Трансляция матча «Спартак» — «Динамо» Минск начнется в 19.20
«Спартак» сыграет с минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 9 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ», трансляция начнется за 10 минут до игры. Встречу также будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Основные события игры «Спартак» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».
На старте регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» победил ЦСКА (4:2) и проиграл «Сочи» (1:2Б). Динамовцы в первом матче сезона уступили «Адмиралу» (3:7), а затем обыграли «Амур» (3:0).
В сезоне-2023/24 «Спартак» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, «Динамо» завершило выступление в плей-офф в первом раунде.
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|2
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|2
|0
|4
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|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Металлург Мг
|3
|1
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|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
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|0
|2
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|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
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|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|3
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|4
|СКА
|2
|1
|1
|3
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|8
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|10
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|11
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
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11.09
12.09
13.09
14.09
|9.09
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|9.09
|17:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Автомобилист
|- : -
|9.09
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|9.09
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|9.09
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
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