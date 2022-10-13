«Спартак» в овертайме победил минское «Динамо»

«Спартак» дома обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Спартака» дублем отметился Матвей Заседа, на первой минуте овертайма шайбу забросил Андрей Локтионов. У «Динамо» шайбы на счету Павла Варфоломеева и Ника Меркли.

Москвичи набрали 23 очка и идут пятыми в Западной конференции. Минчане занимают восьмое место (18 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Варфоломеев — 6, 27:42 — 0:1. Заседа — 4 (Талалуев, Савиков), 30:43 — 1:1. Меркли — 5 (бол., Варфоломеев), 35:35 — 1:2. Заседа — 5 (Хохлачев), 43:00 — 2:2. Локтионов — 3 (Хохлачев), 60:38 — 3:2.

Вратари: Красиков — Колосов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (14+13+10+1) — 38 (14+17+7+0).

Судьи: Беляев, Овчинников.

13 октября. Москва. Мегаспорт.