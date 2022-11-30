«Спартак» выиграл у минского «Динамо» по буллитам и одержал пятую победу подряд
«Спартак» обыграл минское «Динамо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В основное время у красно-белых забросил Андрей Локтионов, а у минчан — Ник Меркли.
Автором победного броска в серии буллитов стал форвард спартаковцев Шейн Принс.
«Спартак» одержал пятую победу подряд и идет на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 43 очками в 38 матчах. Минское «Динамо» занимает седьмую строчку с 40 очками в 37 играх.
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«Спартак» (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Меркли — 9 (Лалонд), 12:44 — 0:1. Локтионов — 6 (Сериков), 51:20 — 1:1.
Победный буллит: Принс.
Вратари: Рибар — Колосов.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 48 (7+14+25+2) — 31 (12+12+6+1).
Судьи: Наумов, Сергеев.
30 ноября. Москва. Мегаспорт.
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