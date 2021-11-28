Два очка Хохлачева принесли «Спартаку» победу над «Динамо»
«Спартак» победил «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые победили в дерби со счетом 4:1.
Гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий Александр Хохлачев.
Бело-голубые прервали свою 6-матчевую победную серию. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Спартак» занимает 7-е место, набрав 38 очков. «Динамо» идет на 2-й позиции (44 очка).
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«Спартак» (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Хохлачев — 12 (Хед, Ержабек), 0:58 — 1:0. Дроздов — 6 (Авцин), 2:27 — 2:0. Широков — 9 (бол., Вишневский, Хохлачев), 4:36 — 3:0. Галиев — 18 (Линдберг), 27:40 — 3:1. Петтерссон — 11 (Цыплаков), 52:04 — 4:1.
Вратари: Красиков — Еременко (Бочаров, 4:36).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 26 (7+13+6) — 35 (10+13+12).
Судьи: Беляев, Хрибик.
28 ноября. Москва. Мегаспорт.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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