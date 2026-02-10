«Спартак» и «Динамо» сыграют в чемпионате КХЛ 10 февраля

«Спартак» и «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 10 февраля. Игра в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 52 матча, набрал 62 очка и занимал шестое место на «Западе». «Динамо» с 60 очками после 53 игр идет седьмым в конференции.

