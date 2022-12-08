Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак» в ретро-матче
Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак» в ретро-матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Игра была посвящена 875-летию Москвы.
Счет в игре был открыт в третьем периоде, шайбу заросил игрок красно-белых Тимур Хайруллин. Через две минуты хоккеист бело-голубых Илья Каблуков сравнял. В овертайме команды не выявили победителя.
В серии буллитов сильнее оказалось «Динамо», а автором победной шайбы стал Дмитрий Рашевский.
«Спартак» проиграл второй матч подряд и занимает шестое место на «Западе» с 46 очками в 41 игре. «Динамо» находится на пятой строчке, набрав 49 очков в 40 матчах.
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«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хайруллин — 2, 47:25 — 1:0. Каблуков — 4 (Муранов), 49:52 — 1:1.
Победный буллит: Рашевский.
Вратари: Красиков — Коновалов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 35 (11+6+14+4) — 31 (6+11+13+1).
Судьи: Белов, Кулаков.
8 декабря. Москва. Мегаспорт.
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