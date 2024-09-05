«Спартак» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ
«Спартак» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
Видеообзор встречи опубликован на YouTube-канале КХЛ.
«Спартак» 7 сентября примет «Сочи», ЦСКА 8-го числа сыграет дома с «Адмиралом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|2
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|3
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|8
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|9
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|10
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Амур
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|6
|СКА
|1
|0
|1
|1
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|5 : 3
|5.09
|17:00
|
Металлург Мг – СКА
|5 : 4 ОТ
|5.09
|18:00
|
Лада – Локомотив
|0 : 3
|5.09
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|4 : 2
|5.09
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|3 : 0
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