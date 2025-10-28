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«Спартак» — ЦСКА: видеообзор дерби КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

28 октября в матче FONBET Чемпионата КХЛ сыграли «Спартак» и ЦСКА. Встреча завершилась победой красно-белых — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
ЦСКА

КХЛ-2025/26: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей

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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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