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Сегодня, 08:00

«Спартак» — ЦСКА: трансляция матча КХЛ начнется в 16.45

«Спартак» и ЦСКА встретятся в игре регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спартак» сыграет с ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 28 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире столичное дерби покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Трансляция начнется за 15 минут до матча.

Основные события игры «Спартак» — ЦСКА доступны в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд состоялась 5 сентября. В той игре победу со счетом 4:2 одержал «Спартак».

В регулярном чемпионате КХЛ «Спартак» провел 8 матчей и набрал 13 очков. У ЦСКА 12 очков после 9 игр.

В сезоне-2023/24 красно-белые проиграли будущему чемпиону «Металлургу» в четвертьфинале Кубка Гагарина, а армейцы уступили сыгравшему в финале «Локомотиву» в первом раунде плей-офф.

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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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