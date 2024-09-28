«Спартак» — ЦСКА: трансляция матча КХЛ начнется в 16.45
«Спартак» сыграет с ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 28 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире столичное дерби покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Трансляция начнется за 15 минут до матча.
Основные события игры «Спартак» — ЦСКА доступны в матч-центре на нашем сайте.
Предыдущая встреча команд состоялась 5 сентября. В той игре победу со счетом 4:2 одержал «Спартак».
В регулярном чемпионате КХЛ «Спартак» провел 8 матчей и набрал 13 очков. У ЦСКА 12 очков после 9 игр.
В сезоне-2023/24 красно-белые проиграли будущему чемпиону «Металлургу» в четвертьфинале Кубка Гагарина, а армейцы уступили сыгравшему в финале «Локомотиву» в первом раунде плей-офф.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|8
|3
|5
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|9
|2
|7
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|СКА
|9
|6
|3
|13
|3
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|5
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|6
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|7
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
|28.09
|10:30
|
Амур – Торпедо
|- : -
|28.09
|13:00
|
Барыс – Витязь
|- : -
|28.09
|17:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|28.09
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -