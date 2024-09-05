«Спартак» и ЦСКА проведут первое московское дерби сезона в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 5 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в столице России. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию дерби «Спартак» — ЦСКА покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ . Все матчи КХЛ по платной подписке транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» , а Okko Спорт — игры из прямого эфира «Матч ТВ».

«Спартак» в сезоне-2023/24 занял четвертое место на «Западе» и выбыл из плей-офф в четвертьфинале, ЦСКА занял шестое место в конференции и закончил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде.