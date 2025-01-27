«Спартак» сыграет с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ в понедельник, 27 января. Столичное дерби состоится в «Мегаспорте» в Москва. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Жамнова в 47 матчах набрала 62 очка и занимает третье место в Западной конференции. Армейцы также имеют 62 очка в 47 играх, но по дополнительным показателям располагаются на четвертой строчке на Западе.

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