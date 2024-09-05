«Спартак» победил ЦСКА на старте сезона КХЛ
«Спартак» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У красно-белых голом и результативной передачей отличились Андрей Локтионов и Дмитрий Вишневский. Также шайбы забросили Андрей Миронов и Павел Порядин. У армейцев отметились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.
Хозяева в третьем периоде забросили две безответные шайбы.
«Спартак» 7 сентября примет «Сочи», ЦСКА 8-го числа сыграет дома с «Адмиралом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Карнаухов — 1 (Абрамов), 10:28 — 0:1. Миронов — 1 (Принс, Вишневский), 16:50 — 1:1. Полтапов — 1 (мен., Соркин), 28:58 — 1:2. Порядин — 1 (бол., Локтионов, Морозов), 30:42 — 2:2. Вишневский — 1 (Беляев, Рубцов), 54:05 — 3:2. Локтионов — 1 (мен., п.в., Мальцев), 58:37 — 4:2.
Вратари: Николаев — Просветов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 38 (15+8+15) — 33 (10+15+8).
Судьи: Оскирко, Сергеев.
5 сентября. Москва. Мегаспорт.
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