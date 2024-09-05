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Сегодня, 21:49

«Спартак» победил ЦСКА на старте сезона КХЛ

Руслан Минаев
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«Спартак» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У красно-белых голом и результативной передачей отличились Андрей Локтионов и Дмитрий Вишневский. Также шайбы забросили Андрей Миронов и Павел Порядин. У армейцев отметились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

Хозяева в третьем периоде забросили две безответные шайбы.

«Спартак» 7 сентября примет «Сочи», ЦСКА 8-го числа сыграет дома с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Карнаухов — 1 (Абрамов), 10:28 — 0:1. Миронов — 1 (Принс, Вишневский), 16:50 — 1:1. Полтапов — 1 (мен., Соркин), 28:58 — 1:2. Порядин — 1 (бол., Локтионов, Морозов), 30:42 — 2:2. Вишневский — 1 (Беляев, Рубцов), 54:05 — 3:2. Локтионов — 1 (мен., п.в., Мальцев), 58:37 — 4:2.

Вратари: Николаев — Просветов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (15+8+15) — 33 (10+15+8).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

5 сентября. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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