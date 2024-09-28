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Сегодня, 19:15

«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ

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«Спартак» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе армейцев шайбы забросили Иван Дроздов и Руслан Исхаков. У красно-белых отличились Андрей Миронов, Герман Рубцов и Николай Голдобин, который стал автором победного броска в овертайме.

По итогам встречи команда Алексея Жамнова расположилась на втором месте в таблице Западной конференции с 15 очками. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче красно-белые примут «Трактор», а ЦСКА встретится в гостях с московским «Динамо». Оба противостояния пройдут 1 октября.

FONBET КХЛ

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Миронов — 2 (Принс, Галимов), 7:50 — 1:0. Дроздов — 1 (Каменев), 39:59 — 1:1. Рубцов — 1 (Бычков, Филин), 46:00 — 2:1. Исхаков — 5 (Карнаухов), 49:44 — 2:2. Голдобин — 2 (Мальцев), 62:28 — 3:2.

Вратари: Николаев — Просветов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 37 (11+11+12+3) — 32 (13+6+12+1).

Судьи: Морозов, Наумов.

28 сентября. Москва. Мегаспорт. 10140 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 17
2 Спартак 9 7 2 15
3 СКА 9 6 3 13
4 ЦСКА 10 5 5 13
5 Торпедо 11 5 6 11
6 Динамо Мн 7 5 2 10
7 Северсталь 10 5 5 10
8 Витязь 10 4 6 8
9 Динамо М 9 4 5 8
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