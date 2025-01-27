«Спартак» победил ЦСКА в четвертый раз в сезоне
«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА — 4:1. Нападающий хозяев Ансель Галимов сделал дубль.
Это четвертая победа красно-белых над армейцами в шести играх этого сезона (4:2, 3:2 ОТ, 2:1, 4:5 ОТ, 2:4).
«Спартак» (64 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.
ЦСКА (62) потерпел седьмое поражение в девяти последних матчах и занимает пятую строчку на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Чайковски — 2 (Мальцев, Зайцев), 10:07 — 1:0. Афанасьев — 5 (Кэсселс), 26:16 — 1:1. Галимов — 9 (Пашин), 26:52 — 2:1. Ружичка — 20 (п.в., Мальцев, Локтионов), 58:21 — 3:1. Галимов — 10 (п.в., Пашин, Рубцов), 58:45 — 4:1.
Вратари: Загидулин — Хомченко (57:54 — 58:21, 58:32 — 58:45).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 32 (9+11+12) — 25 (8+11+6).
Судьи: Белов, Фатеев.
27 января. Москва. Мегаспорт.
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|46
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|43
|10
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|47
|18
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|11
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|50
|12
|38
|29
|12
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|50
|11
|39
|28
|27.01
|16:30
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Авангард – Адмирал
|4 : 1
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|5 : 4
|27.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо М
|2 : 1
|27.01
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|4 : 3 ОТ
|27.01
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|4 : 1