ЦСКА победил «Спартак» в финале Кубка мэра Москвы

ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир проходил на арене «Мегаспорт» в столице России.

В финальном матче ЦСКА по буллитам обыграл «Спартак» (4:3). Голы красно-белых в основное время забили Уильям Биттен, Михаил Мальцев и Данил Пивчулин. У армейцев отличились Иван Дроздов, Прохор Полтапов и Руслан Исхаков.

ЦСКА выиграл турнир в шестой раз. Наибольшее количество титулов за все время завоевало «Динамо» (7).

Ранее «Торпедо» победило московское «Динамо» в матче за 3-е место (4:1).