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«Спартак» — ЦСКА: Гудачек и Сорокин займут места в воротах

18:44
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Команды объявили имена хоккеистов, которые примут участие в этом матче.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

У «Спартака» не примет участия в матче Михаил Юньков, после некоторого перерыва вернулся на площадку Антон Злобин. Место в воротах вновь займет Юлиус Гудачек. У ЦСКА в воротах сыграет Илья Сорокин.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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