В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Команды объявили имена хоккеистов, которые примут участие в этом матче.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

У «Спартака» не примет участия в матче Михаил Юньков, после некоторого перерыва вернулся на площадку Антон Злобин. Место в воротах вновь займет Юлиус Гудачек. У ЦСКА в воротах сыграет Илья Сорокин.

На игру заявлено 7 защитников и 13 нападающих. По сравнению с предыдущей встречей произошла одна перестановка. Не примет участия в матче Михаил Юньков, после некоторого перерыва вернулся на площадку Антон Злобин. Место в воротах вновь займёт Юлиус Гудачек. pic.twitter.com/rv2y046OWt — Spartak Moscow (@spartak_hc) October 1, 2019

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