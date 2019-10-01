«Спартак» — ЦСКА: Гудачек и Сорокин займут места в воротах
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Команды объявили имена хоккеистов, которые примут участие в этом матче.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
У «Спартака» не примет участия в матче Михаил Юньков, после некоторого перерыва вернулся на площадку Антон Злобин. Место в воротах вновь займет Юлиус Гудачек. У ЦСКА в воротах сыграет Илья Сорокин.
На игру заявлено 7 защитников и 13 нападающих. По сравнению с предыдущей встречей произошла одна перестановка. Не примет участия в матче Михаил Юньков, после некоторого перерыва вернулся на площадку Антон Злобин. Место в воротах вновь займёт Юлиус Гудачек. pic.twitter.com/rv2y046OWt— Spartak Moscow (@spartak_hc) October 1, 2019
Представляем состав ЦСКА на #московскоедерби pic.twitter.com/umPiNTWzSH— ХК ЦСКА Москва (@hccska) October 1, 2019
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