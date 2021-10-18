«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» победил ЦСКА (4:3 ОТ).

В составе хозяев отличились Максим Цыплаков, Иван Дроздов, Эмиль Петтерсон и Сергей Широков, который забросил решающую шайбу в овертайме. У гостей забивали Антон Слепышев, Сергей Плотников и Александр Попов.

«Спартак» набрал 20 очков и занимает восьмое место на Западе. У ЦСКА 25 очков и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 1:0)

Голы: Цыплаков — 3 (Талалуев, Швырев), 13:46 — 1:0. Дроздов — 4 (Хед, Красиков), 44:16 — 2:0. Слепышев — 4 (Гуськов), 47:06 — 2:1. Плотников — 8 (Окулов), 50:46 — 2:2. Попов — 1 (Карнаухов, Нестеров), 53:44 — 2:3. Петтерссон — 6 (Лехтеря, Хед), 59:42 — 3:3. Широков — 3 (бол., Виртанен, Лехтеря), 63:15 — 4:3.

Вратари: Красиков — Федотов.

Штраф: 29 — 13.

Броски: 31 (9+8+14+3) — 25 (4+7+14+0).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

18 октября. Москва. Мегаспорт.