Хет-трик Плотникова принес ЦСКА победу в матче со «Спартаком»

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 5:3.

Главным героем встречи стал Сергей Плотников, который оформил хет-трик. По два очка в составе победителей набрали Джон Гилмор, Константин Окулов и Александр Попов.

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«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Голы: Плотников — 3 (Гилмор, Окулов), 21:21 — 0:1. Валльмарк — 2 (Гилмор, Попов), 32:33 — 0:2. Плотников — 4 (Окулов), 33:41 — 0:3. Талалуев — 1, 35:15 — 1:3. Талалуев — 2 (бол., Вишневский, Хед), 41:55 — 2:3. Хохлачев — 4 (Кугрышев), 49:13 — 3:3. Андронов — 2 (Гуськов, Попов), 53:03 — 3:4. Плотников — 5 (п.в., Окулов, Нестеров), 59:47 — 3:5.

Вратари: Данск (59:07 — 59:47) — Федотов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 34 (9+12+13) — 30 (5+15+10).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

16 сентября. Москва. «Мегаспорт».