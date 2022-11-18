ЦСКА в гостях победил «Спартак». Красно-белые потерпели первое поражение под руководством нового главного тренера
ЦСКА в гостях победил «Спартак» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Красно-синие обыграли принципиального соперника со счетом 4:2.
В составе ЦСКА голами отметились Виталий Абрамов, Павел Карнаухов, Тахир Мингачев и Сергей Плотников.
За «Спартак» забивали Кирилл Кожевников и Тимур Хайруллин.
ЦСКА выиграл третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции (45 очков). Красно-белые потерпели первое поражение под руководством нового главного тренера, «Спартак» идет на седьмой строчке (33 очка).
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«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
Голы: Кожевников — 1 (Талалуев), 1:37 — 1:0. Абрамов — 9 (Светлаков), 22:01 — 1:1. Карнаухов — 6 (Киселевич, Григоренко), 23:52 — 1:2. Хайруллин — 1 (Вароне), 24:52 — 2:2. Мингачев — 4 (Окулов), 39:03 — 2:3. Плотников — 10 (бол., Григоренко, Провольнев), 51:50 — 2:4.
Вратари: Красиков (58:33) — Рейдеборн.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 30 (9+6+15) — 38 (14+13+11).
Судьи: Раводин, Фатеев.
18 ноября. Москва. Мегаспорт.
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