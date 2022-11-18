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Сегодня, 21:45

ЦСКА в гостях победил «Спартак». Красно-белые потерпели первое поражение под руководством нового главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА победил «Спартак» в дерби.
Фото ХК ЦСКА.

ЦСКА в гостях победил «Спартак» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Красно-синие обыграли принципиального соперника со счетом 4:2.

В составе ЦСКА голами отметились Виталий Абрамов, Павел Карнаухов, Тахир Мингачев и Сергей Плотников.

За «Спартак» забивали Кирилл Кожевников и Тимур Хайруллин.

ЦСКА выиграл третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции (45 очков). Красно-белые потерпели первое поражение под руководством нового главного тренера, «Спартак» идет на седьмой строчке (33 очка).

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«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Кожевников — 1 (Талалуев), 1:37 — 1:0. Абрамов — 9 (Светлаков), 22:01 — 1:1. Карнаухов — 6 (Киселевич, Григоренко), 23:52 — 1:2. Хайруллин — 1 (Вароне), 24:52 — 2:2. Мингачев — 4 (Окулов), 39:03 — 2:3. Плотников — 10 (бол., Григоренко, Провольнев), 51:50 — 2:4.

Вратари: Красиков (58:33) — Рейдеборн.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 30 (9+6+15) — 38 (14+13+11).

Судьи: Раводин, Фатеев.

18 ноября. Москва. Мегаспорт.

ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 33 14 19 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
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