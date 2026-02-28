Хоккей
28 февраля, 21:42

«Спартак» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

«Спартак» победил «Барыс» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев два гола забил Демид Мансуров, 2 (1+1) очка на счету Павла Порядина. У гостей 3 (2+1) очка набрал Райлли Уолш. В третьем периоде Майк Веккионе не реализовал буллит.

«Спартак» одержал третью победу подряд и с 70 очками поднялся на шестое место в таблице Западной конференции.

«Барыс» потерпел четвертое поражение подряд и с 47 очками располагается на 10-й строчке «Востока».

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 45 16 97
2 Авангард 62 43 19 90
3 Ак Барс 62 38 24 84
4 Автомобилист 62 37 25 78
5 Салават Юлаев 61 32 29 68
6 Трактор 61 29 32 65
7 Нефтехимик 62 30 32 63
8 Сибирь 61 25 36 58
9 Амур 61 24 37 55
10 Барыс 62 18 44 47
11 Адмирал 61 16 45 44
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 63 43 20 91
2 Динамо Мн 62 37 25 82
3 Северсталь 63 38 25 81
4 Торпедо НН 63 35 28 76
5 ЦСКА 62 33 29 74
6 Динамо М 61 34 27 72
7 СКА 61 32 29 71
8 Спартак 61 32 29 70
9 Шанхай Дрэгонс 61 21 40 54
10 Лада 63 19 44 45
11 Сочи 60 17 43 42
Результаты / календарь
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
4.03 19:00 Торпедо НН – Трактор 0 : 5
4.03 19:30 Динамо М – Автомобилист 0 : 4
4.03 19:30 ЦСКА – Авангард 0 : 2
4.03 19:30 Сочи – Локомотив 2 : 3
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

