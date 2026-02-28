«Спартак» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ
«Спартак» победил «Барыс» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев два гола забил Демид Мансуров, 2 (1+1) очка на счету Павла Порядина. У гостей 3 (2+1) очка набрал Райлли Уолш. В третьем периоде Майк Веккионе не реализовал буллит.
«Спартак» одержал третью победу подряд и с 70 очками поднялся на шестое место в таблице Западной конференции.
«Барыс» потерпел четвертое поражение подряд и с 47 очками располагается на 10-й строчке «Востока».
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|45
|16
|97
|2
|Авангард
|62
|43
|19
|90
|3
|Ак Барс
|62
|38
|24
|84
|4
|Автомобилист
|62
|37
|25
|78
|5
|Салават Юлаев
|61
|32
|29
|68
|6
|Трактор
|61
|29
|32
|65
|7
|Нефтехимик
|62
|30
|32
|63
|8
|Сибирь
|61
|25
|36
|58
|9
|Амур
|61
|24
|37
|55
|10
|Барыс
|62
|18
|44
|47
|11
|Адмирал
|61
|16
|45
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|63
|43
|20
|91
|2
|Динамо Мн
|62
|37
|25
|82
|3
|Северсталь
|63
|38
|25
|81
|4
|Торпедо НН
|63
|35
|28
|76
|5
|ЦСКА
|62
|33
|29
|74
|6
|Динамо М
|61
|34
|27
|72
|7
|СКА
|61
|32
|29
|71
|8
|Спартак
|61
|32
|29
|70
|9
|Шанхай Дрэгонс
|61
|21
|40
|54
|10
|Лада
|63
|19
|44
|45
|11
|Сочи
|60
|17
|43
|42
Результаты / календарь
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|4.03
|19:00
|Торпедо НН – Трактор
|0 : 5
|4.03
|19:30
|Динамо М – Автомобилист
|0 : 4
|4.03
|19:30
|ЦСКА – Авангард
|0 : 2
|4.03
|19:30
|Сочи – Локомотив
|2 : 3
