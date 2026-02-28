«Спартак» и «Барыс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» и «Барыс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 28 февраля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Барыс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 февраля, 17:00. Мегаспорт (Москва) Спартак Барыс

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Астане трансляцию также будет вести канал Qazsport.

«Спартак» набрал 68 очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Барыс» — 47 очков в 60 матчах. Предыдущая встреча команд состоялась в декабре 2025 года и завершилась победой «Барыса» со счетом 4:3ОТ.

Матч «Спартак» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс