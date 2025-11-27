«Спартак» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» в домашнем матче обыграл «Автомобилист» в FONBET Чемпионате КХЛ — 3:1.

У хозяев две шайбы забросил Адам Ружичка. Также форвард отметился голевой передачей на Даниила Орлова. У гостей отличился Стефан Да Коста.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 35 очками — на четвертой строчке таблицы «Восток».